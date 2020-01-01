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Helio P90 против Kirin 710A

Helio P90
Helio P90
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 156K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90 +24%
392
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90 +27%
1456
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90 +39%
218415
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G51
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 -

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Комментарии

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