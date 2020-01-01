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Helio P90 против Kirin 985

Helio P90
Helio P90
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 220K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90
398
Kirin 985
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90
1503
Kirin 985
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90
220657
Kirin 985 +78%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G77 MP8
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц -
Ядер 3 8
FLOPS 124 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 -

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Комментарии

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