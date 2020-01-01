Helio P90 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 220K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Valhall
|Частота GPU
|970 МГц
|-
|Ядер
|3
|8
|FLOPS
|124 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6779
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P90
|-
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