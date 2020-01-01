Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P90 vs Dimensity 1000L – что лучше?

Helio P90 против Dimensity 1000L

Helio P90
Helio P90
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 220K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90
220657
Dimensity 1000L +54%
339319

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G77 MC9
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц 850 МГц
Ядер 3 9
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1000L с Helio P90, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях