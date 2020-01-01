Helio P90 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P90
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 220K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1503
AnTuTu Benchmark 8
220657
Dimensity 1000L +54%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Valhall
|Частота GPU
|970 МГц
|850 МГц
|Ядер
|3
|9
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6779
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P90
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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