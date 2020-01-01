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Helio P90 против Dimensity 700

Helio P90
Helio P90
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 219K
  • На 23% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P90
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P90
219563
Dimensity 700 +30%
286122
CPU 83211 -
GPU 42905 -
Memory 47737 -
UX 45218 -
Total score 219563 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P90
394
Dimensity 700 +37%
538
Multi-Core Score
Helio P90
1498
Dimensity 700 +15%
1727

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G57 MC2
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 12 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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