Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P90 vs Dimensity 810 – что лучше?

Helio P90 против Dimensity 810

Helio P90
VS
Dimensity 810
Helio P90
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Показывает на 68% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 258K
  • На 23% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.91 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P90
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P90
258168
Dimensity 810 +50%
387476
CPU 86539 113696
GPU 47710 85477
Memory 52177 76385
UX 68731 105966
Total score 258168 387476
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P90
395
Dimensity 810 +58%
626
Multi-Core Score
Helio P90
1490
Dimensity 810 +30%
1932
Image compression 89.5 Mpixels/s -
Face detection 13.05 images/s -
Speech recognition 27.05 words/s -
Machine learning 21.15 images/s -
Camera shooting 10.9 images/s -
HTML 5 1.73 Mnodes/s -
SQLite 479.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G57 MC2
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 12 32
FLOPS 124 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 MT6833V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Dimensity 810

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio P90 против Qualcomm Snapdragon 730G
2. MediaTek Helio P90 против Qualcomm Snapdragon 720G
3. MediaTek Helio P90 против Qualcomm Snapdragon 665
4. MediaTek Helio P90 против MediaTek Helio G95
5. MediaTek Helio P90 против Qualcomm Snapdragon 710
6. MediaTek Dimensity 810 против Qualcomm Snapdragon 765G
7. MediaTek Dimensity 810 против MediaTek Dimensity 800U
8. MediaTek Dimensity 810 против MediaTek Helio G95
9. MediaTek Dimensity 810 против MediaTek Dimensity 700
10. MediaTek Dimensity 810 против Qualcomm Snapdragon 778G
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 810 с Helio P90, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры