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Helio P90 против Dimensity 900

Helio P90
VS
Dimensity 900
Helio P90
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 480K vs 214K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P90
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P90
214928
Dimensity 900 +123%
480083
CPU 83211 -
GPU 42905 -
Memory 47737 -
UX 45218 -
Total score 214928 480083
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P90
390
Dimensity 900 +86%
725
Multi-Core Score
Helio P90
1461
Dimensity 900 +45%
2123

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G68 MC4
Архитектура PowerVR Rogue Valhall 2
Частота GPU 970 МГц -
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 12 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 MT6877
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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