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Helio P90 против Helio G35

Helio P90
VS
Helio G35
Helio P90
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 108K
  • Выше частота графического ускорителя (на 43%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P90
vs
Helio G35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P90 +98%
214928
Helio G35
108426
CPU 83211 45569
GPU 42905 13274
Memory 47737 26158
UX 45218 20894
Total score 214928 108426
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P90 +123%
390
Helio G35
175
Multi-Core Score
Helio P90 +49%
1461
Helio G35
980
Image compression - 27.3 Mpixels/s
Face detection - 4.3 images/s
Speech recognition - 9.73 words/s
Machine learning - 6.17 images/s
Camera shooting - 2.88 images/s
HTML 5 - 0.6 Mnodes/s
SQLite - 137.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Low]
Смартфон - Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 IMG PowerVR GE8320
Архитектура PowerVR Rogue Rogue
Частота GPU 970 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 12 32
FLOPS 124 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Helio G35

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