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Helio P90 против Helio G80

Helio P90
Helio P90
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 201K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90 +12%
398
Helio G80
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90 +15%
1503
Helio G80
1308
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90 +9%
220657
Helio G80
201858

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G52 MP2
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 950 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Helio G80

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10 (47.6%)
11 (52.4%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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