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Helio P90 против Helio G90T

Helio P90
Helio P90
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 220K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90
398
Helio G90T +24%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90
1503
Helio G90T +9%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90
220657
Helio G90T +31%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G76MC4
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 800 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Helio G90T

Опрос

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14 (13.1%)
93 (86.9%)
Всего проголосовало: 107

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Артём 08 января 2020 07:51
Будет ли продвигаться линейка G?
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Денис 06 июня 2020 21:00
Наверное, будет. Глядишь и helio g100 выйдет.
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