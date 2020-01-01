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Helio P90 против Helio P70

Helio P90
Helio P90
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P90 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 192K
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P90 +33%
398
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P90 +8%
1503
Helio P70
1395
AnTuTu Benchmark 8
Helio P90 +15%
220657
Helio P70
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P90 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G72 MP3
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 900 МГц
Ядер 3 3
FLOPS 124 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6779 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P90 Сайт MediaTek Helio P70

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28 (66.7%)
14 (33.3%)
Всего проголосовало: 42

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Комментарии

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