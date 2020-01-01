Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P95 vs Kirin 710F – что лучше?

Helio P95 против Kirin 710F

Helio P95
Helio P95
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 212K vs 170K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95 +23%
399
Kirin 710F
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95 +11%
1512
Kirin 710F
1364
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95 +25%
212025
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G51
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 124 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710F с Helio P95, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях