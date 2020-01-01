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Helio P95 против Kirin 820

Helio P95
Helio P95
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 212K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95
399
Kirin 820 +63%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95
1512
Kirin 820 +69%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95
212025
Kirin 820 +79%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali G-57 MP6
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц -
Ядер 3 6
FLOPS 124 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 -

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