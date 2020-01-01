Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P95 vs Kirin 970 – что лучше?

Helio P95 против Kirin 970

Helio P95
Helio P95
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 212K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95 +2%
399
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95 +9%
1512
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95
212025
Kirin 970 +11%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali G72 MP12
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 746 МГц
Ядер 3 12
FLOPS 124 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Helio P95, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях