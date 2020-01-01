Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P95 vs Kirin 980 – что лучше?

Helio P95 против Kirin 980

Helio P95
Helio P95
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 35%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 212K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95
399
Kirin 980 +74%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95
1512
Kirin 980 +64%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95
212025
Kirin 980 +90%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali G76 MP10
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 720 МГц
Ядер 3 10
FLOPS 124 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт HiSilicon Kirin 980

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (4.8%)
20 (95.2%)
Всего проголосовало: 21

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 980 с Helio P95, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях