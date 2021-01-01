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Helio P95 против Dimensity 1000

Helio P95
VS
Dimensity 1000
Helio P95
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.87 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 242K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio P95
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio P95
242537
Dimensity 1000 +84%
445954
CPU 79369 141266
GPU 48453 146104
Memory 50396 84463
UX 63718 69537
Total score 242537 445954
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio P95
406
Dimensity 1000 +67%
679
Multi-Core Score
Helio P95
1522
Dimensity 1000 +92%
2929

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G77 MP9
Архитектура PowerVR Rogue Valhall
Частота GPU 970 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 9
Шейдерных блоков 12 144
FLOPS 124 Гфлопс 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6779V/CV MT6889
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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