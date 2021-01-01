Helio P95 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P95
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29.87 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 242K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|79369
|141266
|GPU
|48453
|146104
|Memory
|50396
|84463
|UX
|63718
|69537
|Total score
|242537
|445954
GeekBench 5
Single-Core Score
406
Dimensity 1000 +67%
679
Multi-Core Score
1522
Dimensity 1000 +92%
2929
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P95 и Dimensity 1000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Valhall
|Частота GPU
|970 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|9
|Шейдерных блоков
|12
|144
|FLOPS
|124 Гфлопс
|800 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6779V/CV
|MT6889
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P95
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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