Helio P95 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P95
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Показывает на 68% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 246K
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- На 23% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.91 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|79369
|113696
|GPU
|48453
|85477
|Memory
|50396
|76385
|UX
|63718
|105966
|Total score
|246596
|387476
GeekBench 5
Single-Core Score
413
Dimensity 810 +52%
626
Multi-Core Score
1518
Dimensity 810 +27%
1932
|Image compression
|93.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.25 images/s
|-
|Speech recognition
|27.9 words/s
|-
|Machine learning
|20.8 images/s
|-
|Camera shooting
|12.25 images/s
|-
|HTML 5
|1.85 Mnodes/s
|-
|SQLite
|483 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P95 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Valhall
|Частота GPU
|970 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|12
|32
|FLOPS
|124 Гфлопс
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6779V/CV
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P95
|Сайт MediaTek Dimensity 810
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1