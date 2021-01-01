Helio P95 против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P95
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 480K vs 208K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|76316
|-
|GPU
|43573
|-
|Memory
|46108
|-
|UX
|41920
|-
|Total score
|208680
|480083
GeekBench 5
Single-Core Score
393
Dimensity 900 +84%
725
Multi-Core Score
1490
Dimensity 900 +42%
2123
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P95 и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GM9446
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|PowerVR Rogue
|Valhall 2
|Частота GPU
|970 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|12
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|APU 2.0
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P95
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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