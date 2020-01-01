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Helio P95 против Helio G35

Helio P95
Helio P95
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 109K
  • Выше частота графического ускорителя (на 43%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95 +127%
399
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95 +49%
1502
Helio G35
1006
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95 +96%
214296
Helio G35
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 IMG PowerVR GE8320
Архитектура PowerVR Rogue Rogue
Частота GPU 970 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 12 32
FLOPS 124 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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