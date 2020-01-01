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Helio P95 против Helio G90

Helio P95
Helio P95
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Выше частота графического ускорителя (на 35%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 212K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95
399
Helio G90 +29%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95
1512
Helio G90 +9%
1652
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95
212025
Helio G90 +6%
225534

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Mali-G76MC4
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 720 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт MediaTek Helio G90

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Комментарии

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