Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio P95 vs Helio P65 – что лучше?

Helio P95 против Helio P65

Helio P95
Helio P95
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P95 (с графикой PowerVR GM9446) и Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 212K vs 185K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P95 +14%
399
Helio P65
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P95 +19%
1512
Helio P65
1274
AnTuTu Benchmark 8
Helio P95 +14%
212025
Helio P65
185658

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P95 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GM9446 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура PowerVR Rogue Bifrost
Частота GPU 970 МГц 820 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор APU 2.0 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2020 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P95 Сайт MediaTek Helio P65

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
6 (33.3%)
12 (66.7%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P65 с Helio P95, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях