Helio X20 против Apple A9
Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio X20
- Имеет на 8 ядер больше
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Apple A9
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 93K
- Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
- На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio X20 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|10
|2
|Частота
|2100 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|20 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|780 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|6
|Шейдерных блоков
|64
|192
|FLOPS
|122 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6797
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio X20
|-
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