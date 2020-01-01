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Helio X20 против Apple A9

Helio X20
Helio X20
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 8 ядер больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • На 14% выше частота процессора (2100 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 93K
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20
265
Apple A9 +106%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X20
815
Apple A9 +23%
1000
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20
93425
Apple A9 +82%
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 10 2
Частота 2100 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 20 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 780 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 192
FLOPS 122 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6797 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 -

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Комментарии

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