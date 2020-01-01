Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio X20 vs Kirin 650 – что лучше?

Helio X20 против Kirin 650

Helio X20
Helio X20
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 65K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (16 против 20 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20 +57%
265
Kirin 650
169
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20 +42%
93425
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 20 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 780 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 122 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6797 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek Helio X20
2. Qualcomm Snapdragon 450 или MediaTek Helio X20
3. MediaTek Helio P20 или Helio X20
4. Qualcomm Snapdragon 625 или HiSilicon Kirin 650
5. Qualcomm Snapdragon 636 или HiSilicon Kirin 650
6. HiSilicon Kirin 659 или Kirin 650
7. Qualcomm Snapdragon 650 или HiSilicon Kirin 650
8. HiSilicon Kirin 655 или Kirin 650

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 650 с Helio X20, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях