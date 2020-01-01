Helio X20 против Kirin 650
Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio X20
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 65K
- Имеет на 2 ядра больше
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (16 против 20 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio X20 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|10
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|20 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|780 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|122 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2015 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6797
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio X20
|-
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