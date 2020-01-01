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Helio X20 против Kirin 710F

Helio X20
Helio X20
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 93K
  • Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20
265
Kirin 710F +25%
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X20
815
Kirin 710F +66%
1355
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20
93425
Kirin 710F +82%
170080

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2100 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 20 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-G51
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 780 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 122 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6797 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 -

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