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Helio X20 против Kirin 955

Helio X20
Helio X20
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 12.8 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (16 против 20 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 93K
  • На 19% выше частота процессора (2500 против 2100 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20
265
Kirin 955 +29%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X20
815
Kirin 955 +35%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20
93425
Kirin 955 +28%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2100 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 20 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 780 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 122 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6797 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 -

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Комментарии

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