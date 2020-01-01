Helio X20 против Helio A22
Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio X20
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 6 ядер больше
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 80K
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- На 9% выше пропускная способность памяти (13.9 против 12.8 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio X20 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|10
|4
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|20 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|780 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|64
|FLOPS
|122 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2015 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6797
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio X20
|Сайт MediaTek Helio A22
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