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Helio X20 против Helio G25

Helio X20
Helio X20
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20 +96%
265
Helio G25
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X20 +73%
815
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20 +3%
93425
Helio G25
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 20 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 780 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 64
FLOPS 122 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6797 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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