Helio X20 против Helio G70
Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio X20
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 2 ядра больше
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G70
- Более новый - выпущен на 4 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
- На 5% выше пропускная способность памяти (13.41 против 12.8 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|-
|68040
|GPU
|-
|33284
|Memory
|-
|37370
|UX
|-
|55953
|Total score
|-
|198410
GeekBench 5
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio X20 и Helio G70
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|10
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|20 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|780 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|122 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2015 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6797
|MT6769V/CB
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio X20
|Сайт MediaTek Helio G70
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