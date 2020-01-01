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Helio X20 против Helio P23

Helio X20
Helio X20
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (16 против 20 нанометров)
  • На 17% выше пропускная способность памяти (14.93 против 12.8 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 93K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X20 +73%
265
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X20
815
Helio P23 +5%
859
AnTuTu Benchmark 8
Helio X20
93425
Helio P23 +11%
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X20 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2100 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 20 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4 Mali-G71 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 780 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 122 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2015 года Август 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6797 MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X20 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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