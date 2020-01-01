Helio X30 против Helio G80
Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio X30
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (27.81 против 13.41 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G80
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio X30 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|10
|8
|Частота
|2600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GT7400 Plus
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|205 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 27.81 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 10
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MT6799
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio X30
|Сайт MediaTek Helio G80
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