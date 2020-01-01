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Helio X30 против Helio G80

Helio X30
Helio X30
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X30
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (27.81 против 13.41 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X30
294
Helio G80 +19%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X30 +4%
1363
Helio G80
1311
AnTuTu Benchmark 8
Helio X30
н/д
Helio G80
201361

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X30 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 10 8
Частота 2600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GT7400 Plus Mali-G52 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 205 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 27.81 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 10 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Февраль 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6799 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X30 Сайт MediaTek Helio G80

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Комментарии

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