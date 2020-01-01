Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio X30 vs Helio P60 – что лучше?

Helio X30 против Helio P60

Helio X30
Helio X30
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили 10-ядерный MediaTek Helio X30 (PowerVR GT7400 Plus) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio X30
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio X30 +7%
294
Helio P60
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio X30 +20%
1363
Helio P60
1139
AnTuTu Benchmark 8
Helio X30
н/д
Helio P60
172946

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio X30 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A73
4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.9 ГГц – Cortex-A35		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 10 8
Частота 2600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GT7400 Plus Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 800 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS 205 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 27.81 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AMR-NB, ADPCM, AMR-WB, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, LAC, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, WMA, ADPCM AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 10 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Февраль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6799 MT6771
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio X30 Сайт Mediatek Helio P60

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Helio X30 и Snapdragon 730
2. Helio X30 и Snapdragon 720G
3. Helio X30 и Snapdragon 845
4. Helio X30 и Snapdragon 665
5. Helio X30 и Helio G90T
6. Helio P60 и Exynos 9611
7. Helio P60 и Snapdragon 665
8. Helio P60 и Snapdragon 636
9. Helio P60 и Snapdragon 662
10. Helio P60 и Helio G85

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P60 с Helio X30, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях