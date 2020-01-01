Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.