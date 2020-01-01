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MediaTek MT6580 против Helio P22

MediaTek MT6580
MediaTek MT6580
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Показывает в 6.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6580 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 32 КБ -
Кэш L2 512 МБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-400 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Utgard Rogue
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 6 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 533 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 4.3 Гбит/сек -
Объем До 2 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264 H.264, H.265
Аудио MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6580 MT6762R
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6580 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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