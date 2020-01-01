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MediaTek MT6737 против Kirin 655

MediaTek MT6737
MediaTek MT6737
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • На 63% выше частота процессора (2120 против 1300 МГц
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 66K vs 41K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6737
129
Kirin 655 +34%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6737
435
Kirin 655 +95%
850
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6737
41657
Kirin 655 +60%
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 500-650 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 640 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Декабрь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6737 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 -

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Комментарии

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