MediaTek MT6737 против Helio A22
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6737 (с графикой Mali-T720 MP2) и Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio A22
- В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (13.9 против 4.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
129
Helio A22 +26%
163
Geekbench 5 (многоядерный)
435
Helio A22 +25%
543
AnTuTu Benchmark 8
н/д
81081
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T720 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|500-650 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|34 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|640 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 4.9 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 720
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6169
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6737
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6737
|Сайт MediaTek Helio A22
Опрос
3 (25%)
9 (75%)
Всего проголосовало: 12