Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6737 (с графикой Mali-T720 MP2) и Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.