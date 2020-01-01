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MediaTek MT6737 против Helio G35

MediaTek MT6737
MediaTek MT6737
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 4.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 41K
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 77% выше частота процессора (2300 против 1300 МГц
  • Показывает на 60% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6737
129
Helio G35 +36%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6737
435
Helio G35 +131%
1006
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6737
41657
Helio G35 +162%
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 500-650 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 640 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6737 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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