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MediaTek MT6737 против Helio G85

MediaTek MT6737
VS
Helio G85
MediaTek MT6737
Helio G85

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (13.41 против 4.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6737
vs
Helio G85

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek MT6737
н/д
Helio G85
233564
CPU - 70862
GPU - 38305
Memory - 50771
UX - 69280
Total score - 233564
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6737
130
Helio G85 +180%
364
Multi-Core Score
MediaTek MT6737
440
Helio G85 +189%
1271
Image compression - 80.9 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 24.2 words/s
Machine learning - 18.5 images/s
Camera shooting - 9.29 images/s
HTML 5 - 1.55 Mnodes/s
SQLite - 407.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 Mali-G52 MP2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 500-650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 640 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6737 MT6769Z
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 Сайт MediaTek Helio G85

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Комментарии

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