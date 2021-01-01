MediaTek MT6737 против Helio G85
Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G85
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (13.41 против 4.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|70862
|GPU
|-
|38305
|Memory
|-
|50771
|UX
|-
|69280
|Total score
|-
|233564
GeekBench 5
Single-Core Score
130
Helio G85 +180%
364
Multi-Core Score
440
Helio G85 +189%
1271
|Image compression
|-
|80.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|24.2 words/s
|Machine learning
|-
|18.5 images/s
|Camera shooting
|-
|9.29 images/s
|HTML 5
|-
|1.55 Mnodes/s
|SQLite
|-
|407.8 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|45 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|40 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|21 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|49 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Helio G85
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T720 MP2
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|500-650 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|34 Гфлопс
|54 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|640 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 4.9 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 720
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6169
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2016 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6737
|MT6769Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6737
|Сайт MediaTek Helio G85
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