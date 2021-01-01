Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6737 vs Helio G88 – что лучше?

MediaTek MT6737 против Helio G88

MediaTek MT6737
VS
Helio G88
MediaTek MT6737
Helio G88

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6737
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek MT6737
н/д
Helio G88
196635
CPU - 65730
GPU - 42693
Memory - 42099
UX - 44322
Total score - 196635
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6737
130
Helio G88 +163%
342
Multi-Core Score
MediaTek MT6737
440
Helio G88 +200%
1321

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 Mali-G52 MC2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 500-650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 34 Гфлопс -
Версия Vulcan - 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 640 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6737 MT6769H
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Exynos 9611 против MediaTek MT6737
2. Helio P22 против MediaTek MT6737
3. Helio G35 против MediaTek MT6737
4. Helio G25 против MediaTek MT6737
5. Snapdragon 430 против MediaTek MT6737
6. Snapdragon 665 против Helio G88
7. Snapdragon 732G против Helio G88
8. Snapdragon 678 против Helio G88
9. Snapdragon 860 против Helio G88
10. Helio G80 против Helio G88

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с MediaTek MT6737, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры