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MediaTek MT6737 против Helio P22

MediaTek MT6737
MediaTek MT6737
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 41K
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6737
129
Helio P22 +21%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6737
435
Helio P22 +74%
756
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6737
41657
Helio P22 +136%
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 500-650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 34 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 640 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6737 MT6762R
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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