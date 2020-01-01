Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6737 (с графикой Mali-T720 MP2) и MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.