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MediaTek MT6737 против MediaTek MT6580

MediaTek MT6737
MediaTek MT6737
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6737 (с графикой Mali-T720 MP2) и MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6737
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (4.9 против 4.3 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6737 +14%
40292
MediaTek MT6580
35239
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6737 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 4 4
Частота 1300 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T720 MP2 Mali-400 MP1
Архитектура Midgard Utgard
Частота GPU 500-650 МГц 500 МГц
Ядер 2 1
FLOPS 34 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 640 МГц 533 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 4.9 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1280 x 720 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6169 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6737 MT6580
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6737 Сайт MediaTek MT6580

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Комментарии

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