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MediaTek MT6739 против Kirin 650

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 90% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 65K vs 49K
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6739
104
Kirin 650 +63%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6739
351
Kirin 650 +131%
812
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6739
49876
Kirin 650 +32%
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 Mali-T830 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 570 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 21 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6739 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 -

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Комментарии

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