MediaTek MT6739 против Kirin 655
Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества MediaTek MT6739
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает на 90% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 58%)
- На 41% выше частота процессора (2120 против 1500 МГц
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 66K vs 49K
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
104
Kirin 655 +66%
173
Geekbench 5 (многоядерный)
351
Kirin 655 +142%
850
AnTuTu Benchmark 8
49876
Kirin 655 +33%
66542
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Kirin 655
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1500 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8100
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Rogue
|Midgard
|Частота GPU
|570 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|21 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|10
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 3 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1440 x 720
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6177M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6739
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6739
|-
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