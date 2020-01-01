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MediaTek MT6739 против Helio A22

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6739 (с графикой PowerVR GE8100) и Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.9 против 6.4 Гбит/с)
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 570 МГц 650 МГц
Ядер - 2
FLOPS 21 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6739 MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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