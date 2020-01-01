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MediaTek MT6739 против Helio G25

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 90K vs 49K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6739
104
Helio G25 +30%
135
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6739
351
Helio G25 +34%
471
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6739
49876
Helio G25 +81%
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 570 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS 21 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6739 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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