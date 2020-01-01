Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6739 vs Helio G35 – что лучше?

MediaTek MT6739 против Helio G35

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 49K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6739
104
Helio G35 +69%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6739
351
Helio G35 +187%
1006
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6739
49876
Helio G35 +119%
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 570 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 21 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6739 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio G35

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 439 vs MediaTek MT6739
2. MediaTek Helio A22 vs MediaTek MT6739
3. Qualcomm Snapdragon 425 vs MediaTek MT6739
4. MediaTek MT6737 vs MediaTek MT6739
5. Samsung Exynos 9611 vs MediaTek Helio G35
6. Qualcomm Snapdragon 625 vs MediaTek Helio G35
7. Qualcomm Snapdragon 660 vs MediaTek Helio G35
8. Qualcomm Snapdragon 450 vs MediaTek Helio G35
9. Qualcomm Snapdragon 460 vs MediaTek Helio G35

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G35 с MediaTek MT6739, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях