MediaTek MT6739 против Helio G35
Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G35
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 49K
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 10)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
104
Helio G35 +69%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
351
Helio G35 +187%
1006
AnTuTu Benchmark 8
49876
Helio G35 +119%
109082
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1500 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8100
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|570 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|21 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|10
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|667 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1440 x 720
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП, 2x 8МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6177M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6739
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6739
|Сайт MediaTek Helio G35
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