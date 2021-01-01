Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6739 vs Helio G85 – что лучше?

MediaTek MT6739 против Helio G85

MediaTek MT6739
VS
Helio G85
MediaTek MT6739
Helio G85

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Набирает существенно больше (в 6 раз) баллов в AnTuTu 9 – 233K vs 39K
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (13.41 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 75%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6739
vs
Helio G85

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek MT6739
39069
Helio G85 +498%
233564
CPU 14739 70862
GPU 2342 38305
Memory 5767 50771
UX 16069 69280
Total score 39069 233564
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6739
106
Helio G85 +243%
364
Multi-Core Score
MediaTek MT6739
350
Helio G85 +263%
1271
Image compression 14.35 Mpixels/s 80.9 Mpixels/s
Face detection 2.68 images/s 11.9 images/s
Speech recognition 7.78 words/s 24.2 words/s
Machine learning 3.59 images/s 18.5 images/s
Camera shooting 1.27 images/s 9.29 images/s
HTML 5 0.37 Mnodes/s 1.55 Mnodes/s
SQLite 80.65 Krows/s 407.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 Mali-G52 MP2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 570 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 21 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 10 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6739 MT6769Z
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio G85

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek MT6739 или Qualcomm Snapdragon 450
2. MediaTek MT6739 или Helio G35
3. MediaTek MT6739 или Qualcomm Snapdragon 425
4. MediaTek MT6739 или Helio G25
5. MediaTek MT6739 или Helio A22
6. MediaTek Helio G85 или Qualcomm Snapdragon 730G
7. MediaTek Helio G85 или Qualcomm Snapdragon 665
8. MediaTek Helio G85 или Qualcomm Snapdragon 662
9. MediaTek Helio G85 или Dimensity 700
10. MediaTek Helio G85 или Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G85 с MediaTek MT6739, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры