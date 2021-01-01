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MediaTek MT6739 против Helio G88

MediaTek MT6739
VS
Helio G88
MediaTek MT6739
Helio G88

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (в 5 раз) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 39K
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 75%)
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6739
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek MT6739
39069
Helio G88 +403%
196635
CPU 14739 65730
GPU 2342 42693
Memory 5767 42099
UX 16069 44322
Total score 39069 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6739
106
Helio G88 +223%
342
Multi-Core Score
MediaTek MT6739
350
Helio G88 +277%
1321
Image compression 14.35 Mpixels/s -
Face detection 2.68 images/s -
Speech recognition 7.78 words/s -
Machine learning 3.59 images/s -
Camera shooting 1.27 images/s -
HTML 5 0.37 Mnodes/s -
SQLite 80.65 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 Mali-G52 MC2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 570 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS 21 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 10 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6739 MT6769H
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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