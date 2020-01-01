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MediaTek MT6739 против Helio P22

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
MediaTek MT6739
668
Helio P22 +18%
788
Geekbench 4 (многоядерный)
MediaTek MT6739
1804
Helio P22 +91%
3446
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6739
49680
Helio P22 +55%
76843

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 570 МГц 650 МГц
Ядер - 2
FLOPS 21 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6739 MT6762R
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek Helio P22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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