MediaTek MT6739 против Helio P22
Мы сравнили 4-ядерный MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P22
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
668
Helio P22 +18%
788
Geekbench 4 (многоядерный)
1804
Helio P22 +91%
3446
AnTuTu Benchmark 7
49680
Helio P22 +55%
76843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1500 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8100
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|570 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|2
|FLOPS
|21 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|10
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|667 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 3 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1440 x 720
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MT6177M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MT6739
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6739
|Сайт MediaTek Helio P22
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