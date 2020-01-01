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MediaTek MT6739 против MediaTek MT6737

MediaTek MT6739
MediaTek MT6739
VS
MediaTek MT6737
MediaTek MT6737

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: MediaTek MT6739 (с графикой PowerVR GE8100) и MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 31% выше пропускная способность памяти (6.4 против 4.9 Гбит/с)
  • На 15% выше частота процессора (1500 против 1300 МГц
Преимущества MediaTek MT6737
  • Показывает на 62% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6739 +23%
49680
MediaTek MT6737
40292
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6739 и MediaTek MT6737

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1500 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8100 Mali-T720 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU 570 МГц 500-650 МГц
Ядер - 2
FLOPS 21 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 10 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 640 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 4.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП, 2x 8МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MT6177M MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6739 MT6737
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6739 Сайт MediaTek MT6737

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12 (66.7%)
6 (33.3%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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