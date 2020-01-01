Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6750 vs Helio A22 – что лучше?

MediaTek MT6750 против Helio A22

MediaTek MT6750
MediaTek MT6750
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6750
  • Имеет на 4 ядра больше
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (13.9 против 6.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6750
122
Helio A22 +34%
163
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 520 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 24 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6750 MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт MediaTek Helio A22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A22 с MediaTek MT6750, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях