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MediaTek MT6750 против Helio G25

MediaTek MT6750
VS
Helio G25
MediaTek MT6750
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6750 (с графикой Mali-T860 MP2) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.9 Гбит/с)
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6750
vs
Helio G25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 36384
GPU - 12328
Memory - 24374
UX - 15441
Total score - 89890
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 39.35 Mpixels/s -
Face detection 5.7 images/s -
Speech recognition 12.65 words/s -
Machine learning 7.22 images/s -
Camera shooting 1.87 images/s -
HTML 5 0.76 Mnodes/s -
SQLite 204.3 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 520 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 24 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6750 -
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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