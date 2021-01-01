Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6750 vs Helio G88 – что лучше?

MediaTek MT6750 против Helio G88

MediaTek MT6750
VS
Helio G88
MediaTek MT6750
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6750 (с графикой Mali-T860 MP2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 92%)
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6750
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek MT6750
н/д
Helio G88
196635
CPU - 65730
GPU - 42693
Memory - 42099
UX - 44322
Total score - 196635
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6750
124
Helio G88 +176%
342
Multi-Core Score
MediaTek MT6750
509
Helio G88 +160%
1321
Image compression 39.35 Mpixels/s -
Face detection 5.7 images/s -
Speech recognition 12.65 words/s -
Machine learning 7.22 images/s -
Camera shooting 1.87 images/s -
HTML 5 0.76 Mnodes/s -
SQLite 204.3 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 Mali-G52 MC2
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 520 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 24 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6750 MT6769H
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9611 и MediaTek MT6750
2. Qualcomm Snapdragon 660 и MediaTek MT6750
3. MediaTek Helio P22 и MediaTek MT6750
4. Qualcomm Snapdragon 425 и MediaTek MT6750
5. Qualcomm Snapdragon 720G и MediaTek Helio G88
6. Qualcomm Snapdragon 662 и MediaTek Helio G88
7. MediaTek Helio G95 и Helio G88
8. MediaTek Dimensity 700 и Helio G88
9. MediaTek Helio G90T и Helio G88

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с MediaTek MT6750, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры